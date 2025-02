Liberoquotidiano.it - "Questa è la cosa che mi stupisce di più". Caso Almasri, Carlo Nordio gela così Bonelli | Video

Il ministro della Giustizia,, oggi 5 febbraio alla Camera riferisce sulsulla vicenda del comandante libico, accusato di crimini contro l'umanità e rilasciato dalle autorità italiane. In Aula c'è stato un duro botta e risposta tra il ministro della Giustizia e il deputato Angelo(Avs) mentre il Guardasigilli citava in Aula le date relative alle carte e alla richiesta di arresto della Cpi suè intervenuto per correggere il ministro. "Lache più miè che non avete letto le carte", ha replicato. "Le ha lette le carte?". Il deputato ha ribattuto: "Sì". Durante il discorso del ministro ci sono state contestazioni da parte dell'opposizione. La notifica del fatto che era indagato è "pervenuta il giorno prima del giorno in cui era fissata la comunicazione in Parlamento".