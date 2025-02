Quotidiano.net - Questa action cam 4K la puoi portare ovunque: prezzo stracciato con l'offerta lampo

Leggi su Quotidiano.net

Nel mercato dellecam la competizione è sempre più serrata, con grandi marchi che sfornano modelli avanzati ma anche molto costosi. Negli ultimi anni però alcuni produttori emergenti sono riusciti a offrire alternative sorprendenti a prezzi accessibili. Come WOLFANG con la sua GA100, unacam capace di registrare in 4K a 30FPS, scattare foto da 20 megapixel e resistere fino a 40 metri di profondità grazie alla custodia impermeabile. Il suo costo? Con l'di Amazon, solo 42,69 euro, spedizione inclusa. Acquista ora l'cam 4K L'cam 4K che sfida i giganti del settore con il suoaccessibile Uno degli aspetti fondamentali di qualsiasicam è la qualità dell’immagine. La WOLFANG GA100 registra video in 4K a 30FPS, un formato che garantisce un livello di dettaglio elevato e una fluidità soddisfacente per la maggior parte delle situazioni.