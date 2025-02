Lortica.it - Quello che resta

Leggi su Lortica.it

Abbiamo navigato il temposenza bussola né stelle,tra porti sicuri e mari ingovernabili,sempre con il vento alle spalleo contro il cuore.Le mani si sono trovate,si sono perse,e ancora si cercanonelle sere in cui il silenzio pesacome un vecchio ricordoche non ha bisogno di parole.Non siamo stati perfetti,forse nemmeno giusti,ma siamo stati.E siamo ancora.E se l’amore è questo,se è battaglia e tregua,se è ombra e luce,allora siamo stati felicinel modo in cui solo noi sappiamo. S.S.C.L'articolocheproviene da Arezzo News.