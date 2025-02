Quotidiano.net - Quelle figurine dei calciatori più preziose delle criptovalute

Roma, 5 febbraio 2025 – Prendere in prestito le parole del grande Montanelli, “Chi non ha conosciuto il Giro d’Italia è come chi non ha conosciuto suo nonno e De Amicis. Nessuno è più orfano di lui”, è forse il miglior modo per definire chi, da ragazzo, non ha smaniato per completare la raccoltadei. Un mito senza tempo, che dopo decenni continua ad affascinare anche i ragazzi iper-tecnologicinuove generazioni, ma anche i nostalgici, che a qualunque età continuano a fare la raccolta, trincerandosi dinanzi all’edicolante dietro un “le compro per mio figlio”. Figu contro videogame Ma il fascino della raccolta, dell’apertura della bustina, dello scambio con i compagni, è in gran parte rovinato dalle raccolte interattive, dai giochi di carte con valori e poteri speciali, dai videogame sempre più realistici e dall’assenza dei cortili, degli spazi condivisi, degli incontri per scambiare i doppioni o per giocarci.