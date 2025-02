Ilfattoquotidiano.it - Quella volta che criticai il sindacato scuola della mia città e finii nell’occhio del ciclone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Fiore IsabellaCogliendo l’esortazione dell’aspirante candidata a sindaco di Lamezia Terme, l’ex parlamentare Doris Lo Moro, “Lamezia Terme parla, ascoltiamola”, anch’io voglio dire la mia. Lo faccio attraverso il racconto di una vicenda giudiziaria che, da parte lesa, mi ha tolto il sonno per più di sette anni.Eravamo nel 1997 e un coordinamento di docenti (tra cui lo scrivente) e non docenti iscritti alla Cgildi Lamezia Terme elaborava un documento sulle problematiche inerenti all’appalto del servizio di assistenza per l’autonomia degli alunni disabili frequentanti le scuole lametine. Il documento non trovò il gradimento dell’amministrazione cittadina, tant’è che la Cgilprovinciale, sollecitata ad intervenire, ci riunì nella sede lametina dele ci contestò il fatto di aver rivolto all’amministrazione in carica delle critiche inopportune.