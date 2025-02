Sport.quotidiano.net - "Quasi come un incontro di kick boxing"

Nonostante gli infortuni e la lunga trasferta, la Unahotels ha gettato il cuore oltre l’ostacolo vincendo dopo un overtime e dimostrando una solidità mentale davvero notevole in un match molto spigoloso. Non può che essere soddisfatto il coach biancorosso Dimitris Priftis che elogia la sua squadra: "È stata una partita tosta e dura mentalmente, devo fare le congratulazioni ai miei giocatori. Siamo stati bravi ad adeguarci al livello di fisicità richiesto in questa partita. Fin dai primi possessi è stata una partita davvero piena di contatti e con un tasso di fisicità molto elevato. Subito non l’abbiamo interpretato bene, poi siamo stati bravi a migliorare e pareggiare la loro fisicità. È stata una partita che potevano vincere entrambe le squadre, è un successo importante e nel finale abbiamo segnato buoni tiri.