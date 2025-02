Teleclubitalia.it - Quarto, carabiniere fuori servizio sventa furto d’auto: due arresti

Leggi su Teleclubitalia.it

Il turno era appena terminato, ma il senso del dovere non ha abbandonato undiche, ancora in uniforme e diretto a casa, ha notato qualcosa di sospetto lungo via Campana. Due uomini stavano rovistando all’interno di un’auto in sosta, con la portiera visibilmente forzata.: due .L'articolo: dueTeleclubitalia.