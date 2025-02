Oasport.it - Quante posizioni guadagna Andrea Vavassori nel ranking ATP? Balzo importante anche in singolare! E in doppio…

Leggi su Oasport.it

ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale del tabellone didell’500 di Rotterdam dopo aver ottenutoil pass per i quarti di finale nel torneo di doppio: l’azzurro sarà dunque chiamato ad un doppio impegno domani, scendendo in campo in entrambe le specialità.L’azzurro compie un belnelin, che in carriera è stato numero 128, piazzamento raggiunto il 19 giugno 2023, lunedì scorso era invece 317° con 163 punti, ma a Rotterdam, tra qualificazioni e main draw, ne ha già conquistati 75, issandosi al 237° posto,ndo 80, a quota 238.In doppio, invece,, che si è spinto al massimo al numero 6, piazzamento toccato per la prima volta il 14 ottobre 2024, è attualmente all’11° posto, a quota 5990, confermando la posizione delrilasciato il 3 febbraio.