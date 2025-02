Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nel superG dei Mondiali: n. di pettorale, orario preciso, tv

Leggi su Oasport.it

si presenta con grandi ambizioni ai2025 di sci alpino e punterà a un risultato di lusso nelin programma giovedì 6 febbraio (ore 11.30) sulle nevi di Saalbach (Austria). L’azzurra, che in stagione si è imposta in questa specialità a Beaver Creek, ha avuto modo di provare la pista nelle due prove cronometrate della discesa libera e sarà tra le grandi favorite della vigilia su un tracciato molto scorrevole.scenderà con ilnumero 11 e dunque partirà alle ore 11.53 e 20 secondi, salvo ritardi per incidenti, infortuni, avversità meteo o altri inconvenienti. Le atlete con untra 1 e 15 si presenteranno al cancelletto dinza con intervalli di 2’20” tra loro. Tra le avversarie della nostra portacolori spiccano Federica Brignone, la svizzera Lara Gut-Behrami, l’austriaca Cornelia Huetter, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, la ceca Ester Ledecka.