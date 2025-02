Oasport.it - Quando parte Marta Bassino nel superG dei Mondiali: n. di pettorale, orario preciso, tv

Domani, giovedì 6 febbraio (ore 11.30),si presenterà al cancelletto dinza da campionessa iridata in carica della specialità in occasione delfemminile valevole per i Campionatidi sci alpino 2025, in corso di svolgimento sulle nevi austriache di Saalbach. L’azzurra proverà nell’impresa di bissare il titolo ottenuto due anni fa in Francia, trovando il primo vero acuto di una stagione sin qui priva di podi in Coppa del Mondo.La 28enne di Borgo San Dalmazzo ha un ottimo feeling con i, vantando in bacheca ben tre medaglie conquistate in tre edizioni diverse (bronzo nel team event ad Are 2019, oro in parallelo a Cortina 2021 e oro inigante a Courchevel/Meribel 2023), ma per salire nuovamente sul podio iridato servirà la sua miglior versione sia in velocità che in gigante.