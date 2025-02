Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prove discesa Mondiali Saalbach, startlist, streaming

Stiamo entrando sempre più nel vivo degli attesissimi Campionatidi sci2025 che si stanno disputando a-Hinterglemm (Austria). Dopo l’antipasto del parallelo a squadre misto di ieri,si prosegue con ledelle discese che, come ben sappiamo, sono fondamentali per lo svolgimento delle gare.LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DIFEMMINILE ALLE 10.00LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DIMASCHILE DALLE 12.00Lafemminile si disputerà nella giornata di sabato 8 febbraio alle ore 11.30 e andrà ad assegnare una delle medaglie d’oro più attese dell’intera kermesse iridata. La seconda prova, invece, sarà in scena nella giornata odierna a partire dalle ore 10.00 e ci permetterà di capire quale atlete avrà impattato nel migliore dei modi con la pista Schneekristall-Zwölfer.