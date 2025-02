Calcionews24.com - Quando l’Atalanta non riesce ad arrivare alla Coppa Italia dice che è acerba (seppur dando tutto in campo)

Leggi su Calcionews24.com

Atalanta fuori d: una chance non sfruttata in un contesto dove i trofei per i nerazzurri sono importanti (anche se c’è stata Dublino) Una grande amaro in bocca.e lache equivale a quell’uva che se la volpe nona prendereche. Premessa. Pernon esistono .