Quando iniziano i Mondiali di biathlon? Programma, orari, tv, streaming

Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 12 al 23 febbraio terranno banco sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) idi. Si prospettano due settimane di gare piuttosto intense in terra elvetica, e si spera che l’Italia riesca a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella competizione iridata.La formazione del Bel Paese dovrà fare a meno della propria punta di diamante, ovvero Lisa Vittozzi. La sappadina è stata costretta a rinunciare per problemi alla schiena che ha accusato nella pre-season. Non è un caso che l’azzurra non abbia potuto prendere parte ad alcuna tappa di Coppa del Mondo, decidendo di comune accordo con lo staff tecnico della squadra italiana di dare appuntamento a tutti alla prossima stagione agonistica.I convocati per quest’edizione dei campionatisono: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Dorothea Wierer in campo femminile; Didier Bionaz, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer ed Elia Zeni tra gli uomini.