Quando il Papa per mangiare bene andava a casa dell’amico pontino… La rivelazione nella biografia di Bergoglio

È stata pubblicata in questi giorni per Mondadori ladiFrancesco, intitolata “Spera”. Il volume racconta il percorso del Pontefice “venuto dalla fine del mondo”, che nel suo viaggio ha trovato forti legami con la cultura e le tradizioni italiane.Il legame con Roma e i ricordi culinariNel libro,Francesco rievoca i suoi soggiorni a Roma prima di diventare Pontefice,alloggiavaper Prelati Paolo VI in via della Scrofa. Con ironia, ilracconta di come il cibo lì non fosse proprio dei migliori, tanto che preferiva concedersi qualche pasto più saporito altrove.Uno dei luoghi del cuore per il futuro Pontefice era ladi Lella, sorella di Monsignor Ubaldo Calabresi, Nunzio Apostolico in Argentina. Setino di origine, Monsignor Calabresi aprì le porte della sua famiglia a Jorge Mario, offrendogli un angolo di tradizione italiana e affetto familiare.