Qualità dell’aria, arrivano buone notizie

PISTOIAC’è ancora un po’ da migliorare ma la nostra provincia non è messa così male per quel che concerne lae, di conseguenza, tutte le sostanze che quotidianamente respiriamo. Nella giornata di ieri è stato pubblicato da Legambiente il report "Mal’Aria di città" 2025, ovvero le luci e ombre dei valori che vengono registrati dalle varie centraline nel nostro Paese. Sapendo che si tratta di valori provinciali, e che quindi vanno scomposti fra ciò che storicamente emerge dalle centraline che guardano verso la piana Pistoia-Prato-Firenze e l’unica che punta sulla Valdinievole ma che di fatto è di riferimento su Lucca, per rispettare i parametri che vengono dettati come standard dalla comunità internazionale, c’è da abbassare di un 5% quelli legati alle polveri sottili, ovvero le Pm10.