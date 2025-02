Quali canzoni di Sanremo sono state scritte con l’intelligenza artificiale? Ecco perché è impossibile saperlo

Leggi su Open.online

Da quando i tool di generazione basati suldiventati popolari, è facile immaginare e insinuare che un contenuto possa non essere stato creato da un essere umano. Negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi tentativi di sviluppo di tool per identificare opere generate dall’AI, alcuni gratuiti e altri a pagamento. La curiosità è tanta, soprattutto quando si tratta di temi di interesse pubblico come2025.dunque che sorge la domanda: è possibile che almeno uno dei testi del Festival della Canzone Italiana sia stato scritto da un’Intelligenza? Questo articolo cercherà di fornirvi più di una risposta e qualche dimostrazione.Non provateci nemmeno, è un’inutile perdita di tempo. Sebbene le intelligenze artificiali generative siano in grado di comporre testi musicali, tentare di scoprire se i testi disiano stati scritti da ChatGPT o Gemini (o altri, la lista è lunga) equivale a lanciare una monetina e scommettere sul risultato.