Lanazione.it - Quale Lucchese sarà dopo il mercato. Gorgone cerca le risposte dai nuovi arrivati

Leggi su Lanazione.it

Il numero degli acquisti (10), non conta. Conta invece la qualità dei giocatori che sonoe che, secondo le intenzioni della società, dovrebbero contribuire ad alzare il tasso tecnico della squadra. E questo lo vedremo sul campo, che rimane l’unico "giudice", ovviamenteche irossoneri si saranno integrati con il resto del gruppo. Gruppo che a dieci minuti dalla chiusura delle liste di trasferimento ha perso un difensore, ilNiccolò Fazzi, passato nella Ternana in piena lotta per salire di categoria. Bene. Come dicevamo,il campo e nessun altro a stabilire se è stata soltanto una "campagna" di allargamento numerico dell’organico, oppure se si è trattato di un vero e proprio rafforzamento. Intanto dobbiamo dire che è stato importante, per l’economia della squadra che siano rimasti Saporiti e lo stesso Gasbarro.