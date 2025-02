Ilfattoquotidiano.it - “Qua dentro non ci lavori più”: il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello licenzia il collaboratore in diretta – Video

Non si era mai visto. Ildi una televisione nazionaleinun giornalista che collabora con la sua testata. È successo martedì sera aha interrotto Manuel Parlato, che era in collegamento da Napoli, e gli ha detto chiaro e tondo: “Manuel quanon ci lavora più“. Ma cosa è accaduto?Si stava discutendo sul calciomercato del Napoli nel mese di gennaio. A un certo punto, Parlato ha commentato la gag della sera prima tra lo stessoe Tancredi Palmeri. Quest’ultimo aveva scherzato sui calciatori che i partenopei non sono riusciti ad assicurarsi, eccezion fatta per Okafor arrivato in prestito dal Milan. “Riapriamo il mercato, riapriamolo”, aveva cominciatodopo il gong della chiusura della sessione. “Garnacho? Scusi lei è Garnacho? No, niente, non si riapre ‘sto mercato.