Formiche.net - Puzzle oceanico. Come si sta evolvendo la questione delle isole Chagos

Le, arcipelago dell’Oceano Indiano, sono oggi al centro di un triangolo diplomatico che coinvolge Londra, Washington e leMauritius, all’interno di un’epopea che va avanti da mesi, con ricadute tutt’altro che secondarie.Lo scorso ottobre, il governo britannico e quelloMauritius hanno firmato un accordo per la cessione della sovranità, ultimo lembo di terra ancora sotto il controllo della corona britannica dopo l’indipendenza di Mauritius nel 1968, a queste ultime; all’interno del accordo è stato pero incluso un contratto di locazione della durata di novantanove anni per la base militare anglo-americana sull’isola di Diego Garcia, la più grande tra quelle che compongono l’arcipelago.Ma nel mese di novembre l’esito di due diverse elezioni, quelle avvenute nelle Mauritius e quelle avvenute negli Stati Uniti, ha rimesso tutto in ballo.