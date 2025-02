Laspunta.it - Punto nascite di Velletri, dopo le polemiche dei sindaci e dei comitati, anche i partiti invitano alla mobilitazione

Leggi su Laspunta.it

“La chiusura di unnascita in una comunità così numerosa è davvero un grave danno per la salute collettiva, e le promesse di riapertura o ampliamento del reparto devono essere onorate.”Lo afferma in una nota Alternativa Per Anzio che sin dalle prime ore si è schierato a fianco del comitato cittadino che ha raccolto le firme per la riapertura deldell’Ospedale Riuniti. “È una questione di giustizia sociale e di pari diritti per tutti i cittadini, che dovrebbero poter contare su servizi sanitari di qualità, a prescindere dzona in cui vivono.” Prosegue la nota.“La politica sanitaria, spesso influenzata dalle risorse e dalle priorità regionali, non può dimenticare l’importanza di un’assistenza sanitaria equa e accessibile. È cruciale che la comunità si unisca, facendo sentire la propria voce per richiedere l’attuazione degli impegni presi e per garantire che i diritti fondamentalisalute vengano rispettati.