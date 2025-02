Anteprima24.it - Puglianello, prosegue l’opera di riqualificazione urbana

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Viscusi, ha presieduto questa mattina una riunione con l’ufficio tecnico per definire la proposta di completamento progettuale delle aree pubbliche recentemente interessate dalle demolizioni. Gli interventi previsti riguardano l’arredo urbano, la creazione di nuovi spazi pubblici e la realizzazione di parcheggi per migliorare la sicurezza del territorio. In particolare, si procederà con il completamento del parcheggio nell’area dell’ex cinema e di quello in via Paribella, destinato a diventare anche una piazza, offrendo così nuovi spazi di aggregazione.“Prima di sottoporre le ipotesi progettuali alla squadra amministrativa, stiamo definendo l’iter successivo alle opere di demolizione, ultimate poche settimane fa. Di concerto con il sindaco, Francesco Maria Rubano, convocheremo a breve una riunione con la compagine amministrativa per condividere le decisioni sui progetti di completamento.