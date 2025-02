Anteprima24.it - Pugilato, Irma Testa: “Il Mondiale e poi il professionismo”

Tempo di lettura: 2 minutiIla settembre e poi il. Questi i prossimi obiettivi di, la pugile di Torre Annunziata bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ospite in collegamento della presentazione di Photoansa alle Gallerie d’Italia di Napoli.“Penso che in Italia – ha spiegato– ci sia bisogno del“. Sullo sfondo la delusione alle Olimpiadi di Parigi delka scorsa estate, con la precoce eliminazione ormai un brutto ricordo.“L’Olimpiade di Parigi non è stata fortunata per ilitaliano. Nel mio caso – ricorda – ho subito un’operazione sei mesi prima che non è andata bene e ho dovuto riparare a ridosso delle Olimpiadi ma non mi aspettavo da tutta la squadra un risultato così modesto”. Definito il futuro,è tornata sui suoi inizi.