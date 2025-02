Sololaroma.it - Psg-Monaco, il pronostico di Ligue 1: il GOL possibilità da non perdere

Venerdì 7 febbraio prenderà inizio la 21° giornata di1. Alle 21:00, al Parco dei Principi il Psg ospiterà ilper quello che può esser definito senza dubbio il big match di giornata. Sarà una gara in cui gli uomini di Luis Enrique cercheranno di consacrare definitivamente il primato e ildi recuperare ulteriore terreno per l’alta classifica.Psg-: come arrivano le due squadre La squadra parigina è reduce da una netta vittoria in trasferta, contro il Le Mans, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa di Francia, terminata sul risultato di 2-0. Il calciomercato ha regalato ai tifosi del Psg un altro esterno qualitativo come Kvaratskheila, ancora alla ricerca del suo primo goal con Le Parisiens. Chissà che il georgiano non possa timbrare il cartellino proprio in una sfida così importante come quella di venerdì.