Protezione civile Bibbiena l’assessore Bronchi | Ogni due mesi ci troviamo al Coc per pianificare gli interventi

Arezzo, 5 febbraio 2025 –: «duecial Coc pergli: “L’esercitazione di, che abbiamo potuto fare sul nostro territorio qualche mese fa, ci ha reso più consapevoli, Da lì arriva questa idea”. Il gruppo didel Comune di, per volontà delcompetente Daniele, si ritroverà alla sede del C.O.C Centro Operativo Comunaledueper condividere bis, idee, testare il funzionamento di tutti i macchinari in dotazione, fare una check lista sempre aggiornata delle cose necessarie, testare l’utilizzo delle radio e di tutti i dispositivi a disposizione, fare il punto sulle necessità disettore e farsi trovare ancora più efficienti e immediatamente operativi, in caso di calamità o eventi straordinari che possono coinvolgere la popolazione o il territorio.