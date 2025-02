Dilei.it - Proteine, tipologie esistenti e proprietà

Isolate, concentrate o derivanti da fonti vegetali, lesono uno dei macronutrienti di cardine per il benessere del corpo umano e non solo! Questi macronutrienti, infatti, oltre ad essere fondamentali per la riparazione dei tessuti e per diverse funzioni fisiologiche dell’organismo, rappresentano anche i mattoni che il corpo utilizza per costruire i muscoli. Presenti in numerosi alimenti di origine animale (carne o pesce) o vegetale (legumi o soia), lepossono entrare all’interno dell’organismo anche attraverso integratori e formulazioni specifiche, molto utilizzate da atleti e sportivi di ogni categoria. Nonostante il loro fabbisogno venga spesso soddisfatto già da un’alimentazione equilibrata, sono in molti a fare uso diin polvere o in compresse per cercare di soddisfare il fabbisogno proteico giornaliero.