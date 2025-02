Iodonna.it - Protagonisti di questa spassosa commedia degli equivoci due quarantenni (Sarah Felberbaum e Eduardo Noriega) che per racimolare qualche soldo organizzano un finto matrimonio

Leggi su Iodonna.it

In ondasera alle 21.30 in prima tv su Rai 1, Sposa in rosso è unaromantica cone lo spagnolo. Ambientato fra Malta e la Puglia, il film racconta di dueun po’ spiantati che, per mettere da parte, decidono di inscenare un. Fra equivochi e imprevisti, nascerà il vero amore?Felderbaum: «La mia estate coi capelli dritti e pieni di sabbia» X Leggi anche ›: «Grazie a “Dissenso comune” qualcosa sta cambiando» Sposa in rosso, la trama del film in prima tv su Rai 1Roberta () e Leòn () sono dueche si incontrano casualmente su un autobus a Malta.