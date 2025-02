Parmatoday.it - "Prostituzione e spaccio, abbiamo paura: quando usciamo di casa ci bloccano il passaggio"

Non solo rifugio per tossicodipendenti e base di azione per i ladri che rubano nei negozi e negli appartamenti del quartiere ma anche area in cui entrerebbero, secondo il racconto dei residenti, gli spacciatori. Oltre ai consumatori, di notte, quello stabile, sarebbe un rifugio anche per i pusher.