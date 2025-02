Ilveggente.it - Pronostico Newcastle-Arsenal: cosa serve ai Gunners per ribaltare tutto

è un match valido per il ritorno delle semifinali di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e.Un mese fa ilha messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale di League Cup – nota pure come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione – andando a vincere 2-0 all’Emirates Stadium contro l’nella semifinale d’andata. Le reti di Isak e Gordon per ora avvicinano i Magpies all’ultimo atto di Wembley (in programma il prossimo 16 marzo), dove la vincente di questa sfida affronterà una tra Tottenham e Liverpool.aiper(Ansa) – Ilveggente.itRimonta impossibile? Sicuramente isono chiamati a realizzare una vera e propria impresa ma, stando agli ultimi risultati della squadra di Mikel Arteta, non è ancora detta l’ultima.