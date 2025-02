Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Tottenham: Slot sbanca il jackpot

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per la semifinale di ritorno League Cup e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni e.Arnevuole tutto. Premier League, e pare che ci sono pochi dubbi, Champions League – dopo aver chiuso al primo posto nel girone – e anche la Coppa di Lega. O almeno arrivare in finale.il(Lapresse) – Ilveggente.itNella serata di giovedì i Reds ospitano unin crisi e devono ribaltare l’uno a zero dell’andata. Possibilità ce ne sono e sono anche abbastanza ampie, soprattutto per il momento della formazione londinese che proprio continuità ai risultati non ne riesce a dare. Una stagione terribile, almeno per ora, per gli Spurs, che sono dietro in classifica e che puntano ovviamente all’Europa League.