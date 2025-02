Tutto.tv - Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmi5 di, 5 Febbraio 2021Mattina07:00 - Prima Pagina Tg5Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di507:15 - Prima Pagina Tg5Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di507:30 - Prima Pagina Tg5Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di507:45 - Prima Pagina Tg5Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di507:59 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di508:40 - Mattino Cinque NewsIncon i fatti di cronaca, politica, spettacolo e gossip Conducono Francesco Vecchi e Federica Panicucci10:51 - Tg5 ore 10Appuntamento con le notizie piu' importanti, nazionali ed internazionali, a cura della redazione giornalistica di511:00 - ForumLa nuova edizione di Forum, in cui i contendenti affidano il loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro Conduce Barbara Palombelli12:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di5Pomeriggio12:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di513:40 - Grande fratello autunno - pillole lunedi'/sabato c5Rivediamo alcuni dei momenti vissuti nella casa del Grande Fratelloe' successo tra i concorrenti?13:46 - Beautiful - PrimaTvFinn ripensa ai momenti piu' emozionanti della sua storia d'amore con Steffy Con una scusa, va a trovarla e la supplica ancora una volta di tornare con luiQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO14:15 - Tradimento - PrimaTvBurcu suggerisce a Yesim di rivolgersi a una medium Oylum, al capezzale di sua madre, le racconta tutta la verita' implorandola di aprire gli occhi e tornare alla vitaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO14:45 - Uomini e donneDating show condotto da Maria De Filippi alla sua dodicesima edizione Uomini e donne in cerca dell'anima gemella; c'e' chi siede al trono e c'e' chi corteggia!16:07 - Amici di MariaGli allievi devono studiare ed esibirsi per guadagnarsi un posto al serale Chi si porteranno Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Deborah Lettieri, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi?16:43 - Grande fratello autunno - pillole lunedi'/sabato c5Rivediamo alcuni dei momenti vissuti nella casa del Grande Fratelloe' successo tra i concorrenti?16:50 - My Home My Destiny - PrimaTvZeynep decide di sposare Baris, e gli propone di accelerare le cose L'uomo all'inizio ne e' felice, ma poi ascolta per caso una parte di conversazione di ZeynepQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO16:54 - My Home My Destiny - PrimaTvBaris e' sconvolto: ha ascoltato di nascosto una conversazione tra Zeynep e Nesrin ed e' convinto che la sua futura moglie sia stanca di luiVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO17:04 - Pomeriggio 5Myrta Merlino conduce la nuova edizione del talk show pomeridiano dedicato ai temi attualita' e cronaca con collegamenti e ospiti in studio18:44 - Avanti un altroPaolo Bonolis ritorna per la quattordicesima stagione alla guida del preserale piu' bizzarro ed imprevedibile della tv affiancato da Luca Laurentis Tra le novita' Flavia VentoPrima serata18:44 - Avanti un altroPaolo Bonolis ritorna per la quattordicesima stagione alla guida del preserale piu' bizzarro ed imprevedibile della tv affiancato da Luca Laurentis Tra le novita' Flavia Vento19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno20:00 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di520:29 - Striscia la notiziaTg satirico che tiene sott'occhio l'attualita', da' voce ai cittadini, svolge inchieste e denuncia problemi quotidiani Conducono Sergio Friscia e Roberto Lipari20:45 - Milan - RomaIndallo stadio Meazza, i rossoneri guidati da Sergio Conceicao affrontano i capitolini allenati da Claudio Ranieri22:55 - Coppa Italia LiveGli highlights di tutte le partite di Coppa Italia 2024-2025 in esclusiva assoluta su MediasetSeconda serata22:55 - Coppa Italia LiveGli highlights di tutte le partite di Coppa Italia 2024-2025 in esclusiva assoluta su Mediaset23:46 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di500:30 - Striscia la notiziaTg satirico che tiene sott'occhio l'attualita', da' voce ai cittadini, svolge inchieste e denuncia problemi quotidiani Conducono Sergio Friscia e Roberto Lipari00:56 - Ciak SpecialeRubrica cinematografica sulle ultime novita' in sala