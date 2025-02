Processo Tirrito la requisitoria del PM | accuse pesantissime chiesti 27 anni di carcere

Leggi su Ilfaroonline.it

Nell’Aula A della Corte di Assise del Tribunale di Frosinone si è svolta l’ultima udienza prima della sentenza sul caso di Maricetta, l’attivista antimafia attualmente detenuta neldi Teramo. Durante la seduta, il Pubblico Ministero, Dott. Cassiani, ha richiesto per launa condanna a 27di reclusione, sulla base delle gravia suo carico. Maricetta, visibilmente provata, è stata condotta in aula scortata dalla polizia penitenziaria.Era presente in videoconferenza Valeria Grasso (nella foto insieme allae al Capitano Ultimo), testimone nel, che, per motivi di sicurezza, ha scelto di non mostrarsi. Interrogata dall’avvocato della difesa, ha negato ogni connessione economica con la palestra della legalità che gestisce.Il Pubblico Ministero ha poi esposto la propria, soffermandosi sullerivolte alla, tra cui circonvenzione di incapace, abuso della casa di riposo, omicidio con dolo, abbandono di incapace, abuso edilizio e falsificazione di certificati medici.