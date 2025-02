Internews24.com - Probabili formazioni Fiorentina Inter: Inzaghi rilancia Taremi? Occhio al ballottaggio a centrocampo

di Redazioneal. Le idee del tecnico nerazzurroSky Sport fa il punto sulleformazione per, la sfida di domani valevole per il recupero della 13^ giornata di Serie A. Arrivano alcune indicazioni dall’allenamento odierno svolto dalla squadra in mattinata, prima di partire nel pomeriggio in direzione Coverciano, dove i nerazzurri rimarranno in ritiro stanotte. In difesa salgono le quote di Acerbi al posto di de Vrij, con lui anche Bisseck e Bastoni. Sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Carlos Augusto. Calhanoglu ancora in cabina di regia, con Mkhitaryan alla sua sinistra: il veroriguarda la mezzala destra, tra Frattesi e Barella. In attacco un’altra possibile scelta a sorpresa del tecnico piacentino che potrebbe far riposare Thuram, schierando dunqueassieme a capitan Lautaro Martinez.