Lortica.it - Primo allenamento: entusiasmo e intensità al Comunale

Porte aperte alper il, con una ventina di tifosi a bordo campo pronti a osservare da vicino la squadra all’opera.Non sono mancati gli imprevisti: Capello ha accusato un lieve risentimento e ha preferito restare ai margini, mentre Settembrini ha lavorato in palestra. Chierico e Damiani, invece, si sono allenati regolarmente sul rettangolo verde.Sotto lo sguardo attento di Bucchi e del suo vice, la squadra ha messo in mostra brio, velocità e determinazione. I continui incitamenti dello staff tecnico hanno reso la seduta vivace e intensa.A fine, i giocatori hanno applaudito il nuovo “direttore d’orchestra”, segno di un ambiente già più sereno e disteso. Per i tifosi presenti, un piccolo spettacolo calcistico che ha scaldato l’atmosfera, nonostante il freddo vento che soffiava sulCredtis foto: S.