Ilrestodelcarlino.it - Prigioniero in casa, la vittoria di Michele: ora è libero grazie al Carlino

Osimo (Ancona), 5 febbraio 2025 – “Non so come ringraziare chi è intervenuto, chi si è speso per mio figlio. Il problema è stato risolto, il nuovo montascale è arrivato”. Rita Lisandrelli, 77enne di Osimo, risiede in una palazzina con il figlio portatore di handicap dalla nascita,Frezzotti, 52 anni. Era l’aprile scorso quando il servoscala che serviva al trasporto della carrozzina di Frezzotti si è rotto. Da quel momento è come se si trovassero agli arresti domiciliari.a quel servoscala il 52enne riusciva a uscire die a superare i sei gradini permettono di uscire dal suo condominio e da lì salire nel pulmino che lo porta da anni al centro diurno. La donna ha contattato tutti, Regione, Ast, Servizi sociali del Comune. Nulla. Fino a quando qualcosa si è mosso dopo l’appello sule la soluzione è stata finalmente trovata.