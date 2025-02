Romadailynews.it - Previsioni meteo per Roma e Lazio – giovedì 6 febbraio 2025

L’anticiclone garantisce un’altra giornata stabile su tutto il, con temperature in lieve rialzo rispetto ai giorni precedenti. La mattinata sarà caratterizzata da possibili nebbie nelle valli interne, in rapido dissolvimento, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi per il resto della giornata.Mattino (06:00-12:00):Cielo sereno con possibili foschie nelle prime ore nelle zone periferiche e lungo il Tevere. Temperature comprese tra 5°C e 8°C. Venti deboli da nord-est.Pomeriggio (12:00-18:00):Cieli poco nuvolosi con un aumento delle temperature massime fino a 14°C. Clima mite e piacevole, con venti deboli dai quadranti occidentali.Sera (18:00-24:00):Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo progressivo fino a 6°C durante la notte. Umidità in aumento con possibili foschie nelle zone più basse della città.