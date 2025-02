Romadailynews.it - Presentata a Roma la mostra “Il Viaggio del Plasma”

Un percorso visivo, allestito dal 5 al 12 febbraio, nell’area Galleria del Policlinico di Tor Vergata di, per raccontare il processo di produzione dei farmaciderivati salvavita, a partire dalla donazione di sangueL’iniziativa è promossa dal Consorzio Pla. Net (Network – accordo Interregionale per laderivazione) per sensibilizzare sull’importanza della donazioneIl 2024 si è chiuso con una raccoltada record: oltre 900mila chili, con un aumento del 3% rispetto al 20231Dal 5 al 12 febbraio, sarà possibile visitare a, presso l’area Galleria del Policlinico di Tor Vergata, laitinerante “ildel”, un percorso visivo per raccontare il processo di produzione dei farmaciderivati salvavita, a partire dalla donazione di sangue,oggi apresso il Policlinico.