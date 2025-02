Quifinanza.it - Premio Ferrari ai dipendenti, fino a 14.400 euro dopo un anno di successi per l’azienda

unda record, il Cavallino Rampante ha deciso di riconoscere l’impegno dei suoi lavoratori con un super-che arrivaa 14.400. Un traguardo che confermatra le più generose nel settore, grazie a risultati economici oltre le aspettative.Il 2024 ha visto ricavi in crescita del 11,8% e un utile netto aumentato del 21%, spingendoa rilanciare anche per il 2025, con obiettivi ancora più ambiziosi. Tradi mercato, il debutto della primaelettrica e il nuovo team di Formula 1 con Hamilton e Leclerc, Maranello si prepara a un altroda protagonista.Bonusa 14.400per idel CavallinoIl 2024 si chiude alla grande perha superato tutti gli obiettivi finanziari, chiudendo l’con ricavi in crescita dell’11,8% e un utile netto aumentato del 21%.