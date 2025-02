Metropolitanmagazine.it - Precipitato un elicottero nella proprietà della famiglia Rovagnati, tra le vittime anche l’erede Lorenzo

Unè caduto intorno alle 19.20 a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, vicino alla via Emilia. All’interno ci sarebbero tre persone decedute e dalle prime informazioni non risultano sopravvissuti. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Nessuno degli occupanti del mezzo sarebbe sopravvissuto, stando a quanto riportato dal quotidiano Repubblica. Una dellesarebbe, eredefamosa azienda di salumi insieme al fratello Ferruccio.L’caduto nel Parmense èall’internodel castello di Castelguelfo, maniero medievale lungo la via Emilia, nel territorio del comune di Noceto. Il castello appartiene alla, fondatori dell’azienda di salumi. Sul posto per gli accertamenti e le indaginii carabinieri.