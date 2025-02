Ilfattoquotidiano.it - Precipita da 20 metri per recuperare un tablet, morto geometra 63enne: disposta l’autopsia

Stava lavorando quando è caduto da un’altezza di ventiperiled èsul colpo. L’incidente sul lavoro è avvenuto martedì nella cava di Navelli (L’Aquila). Giancarlo Ferretti,di Montesilvano (Pescara) era su un gradone quando è scivolato. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 per constatare il decesso i carabinieri della compagnia di Sulmona, territorialmente competenti che stanno indagando sulla vicenda per ricostruire. Ilstava effettuando alcuni rilievi.Tutto è avvenuto durante la pausa pranzo degli operai. “Gli avevo detto di attendere il rientro in cantiere degli operai e di non salire sul gradone” ha riferito agli inquirenti un collega. L’uomo, approfittando del momento di pausa, sarebbe salito invece sul gradone perildi uno dei colleghi: durante l’operazione si sarebbe sporto dal gradone per afferrare il dispositivo ed è scivolato e poito da un’altezza di 20