Lanazione.it - Prato, via ai lavori di restauro della facciata di Palazzo Pretorio

, 5 febbraio 2025 – Via aididiche guarda la fontana del Bacchino. Si tratta del primo lotto degli interventi che interesseranno tutti i prospetti deltrecentesco. Il muro perimetrale è deteriorato in varie parti a causa degli agenti atmosferici. Il termine è fissato a fine aprile. Il prospetto presenta infatti segni di degrado dovuti agli agenti atmosferici, tra cui la scagliatura e il rigonfiamentopietra serena per le infiltrazioni d'acqua, l'erosione parziale dei mattoni con allentamento dei giunti di congiunzione e la presenza di microvegetazione e croste nere particolarmente evidenti sulle parti in alberese. L'intervento diprevede la rimozione delle formazioni biologiche, il consolidamento delle fratture e dei distacchi e l'applicazione di una sostanza protettiva su tutto il paramento murario.