Secoloditalia.it - Prato, sfruttavano lavoratori senza permesso di soggiorno: due imprenditori cinesi arrestati

Leggi su Secoloditalia.it

Duesono staticon l’accusa di sfruttamento del lavoro. L’ordinanza sulla custodia cautelare agli arresti domiciliari è scattata in seguito al provvedimento della Procura locale ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale die e dal personale del dipartimento di prevenzione didell’Asl Toscana Centro. I due cittadini, per cui sono stati disposti gli arresti domiciliari, avrebbero assunto illegalmente dodicidiin una società con sede ae attiva nei settori della stampa di tessuti per indumenti da donna. Le indagini hannodi individuare il titolare effettivo della ditta e il suo principale delegato nella gestione dell’impresa, scoprendo così le condizioni di sfruttamento lavorativo a cui sono stati sottoposti i dipendenti.