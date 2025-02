Lanazione.it - Prato, alla Biblioteca Lazzerini Isa Borrelli presenta Gender is over

Leggi su Lanazione.it

, 5 febbraio 2025 - Domenica 9 febbraio alle 16 nella sala conferenze dellasi terrà un nuovo appuntamento del ciclo Incontri con autrici e autori organizzato din collaborazione con la Libreria Gori. Protagonista dell’incontro sarà Isae il suo libro dal titoloispubblicato da Feltrinelli. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’ Associazione Ipazia nell’ambito del Festival Femminista. In questo appassionato saggio Isasmantella categorie che si danno per scontate e mette in discussione linguaggi, pratiche e assetti istituzionali per proporre una visione di società deizzata: una società in cui si possano riconoscere molteplici possibilità di genere e in cui si possa porre fine al segregazionismo e all’esclusione.