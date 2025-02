Lanazione.it - Prato, a Officina Giovani il lavoro è protagonista con l’agenzia GiGroup

, 5 febbraio 2025 - Non si ferma l’impegno del PGE - Informadel Comune diper favorire l’ incontro tra domanda e offerta di, con particolare riferimento aidel territorio. La serie di eventi dedicati all’orientamento lavorativo e alla formazione professionale, realizzati in collaborazione con le agenzie, si arricchisce di una nuova data: mercoledì 26 febbraio alle 14:30(piazza Macelli 4 –) ospiterà lo staff diper promuovere i percorsi di formazione professionale gratuiti e offrire orientamento a tutti iinteressati. I partecipanti potranno incontrare gli specialisti Risorse Umane dell'Agenzia per valutare e scegliere, tra le posizioni aperte, quella maggiormente in linea con le proprie esperienze e aspettative, nonché conoscere i corsi gratuiti promossi dalla stessa Agenzia.