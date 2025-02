Ilrestodelcarlino.it - Post-alluvione, i cantieri del Ravone. Lavori nelle vie Brizio e Andrea Costa

FaCurcio torna in Emilia-Romagna e, in sintonia con il governatore Michele de Pascale, promette "colpi di cacciavite" che facciano decollare i rimborsi. Al summit sulin Città Metropolitana col commissario alla ricostruzione, il governatore emiliano-romagnolo e i primi cittadini del bolognese, il sindaco Matteo Lepore dà una buona notizia che arriva in seguito alle ultime assemblee coi cittadini della zone più colpite dall’esondazione del: il via ainei punti critici. "Siamo operativi", sintetizza il sindaco, annunciando che sono partiti icon l’agenzia regionale in via(nella zona dei civici 81-83 a fianco della parrocchia di San Paolo) e in via(tra i civici 2 e 4). Come anticipato nei giorni scorsi, la tombatura del torrentedopo il cataclisma di ottobre 2024, dovrebbe essere rifatta a primavera e – come spiega una nota del Comune – "in viasono già iniziate le attività del cantiere per la successiva ricostruzione del muro laterale.