Porto un brano sul coraggio di vivere le emozioni

(askanews) – Noemi parteciperà in gara alla 75 edizione del Festival di Sanremo con ilSe t’innamori muori, scritto e composto da Mahmood, Blanco e Michelangelo e prodotto da Michelangelo. “Sanremo è tanta roba come si può dire. Un grande palco, grandi, grandi paure, grandi passioni, progetti, futuro. Delle volte anche grandi battute d’arresto, dove ho capito che magari non stavo andando nella direzione giusta, quindi diciamo che è un appuntamento con la mia vita sempre importante, speriamo anche quest’anno.Ilaffronta il tema della difficoltà di fidarsi della persona di cui ci si innamora, e di quanta fragilità e vulnerabilità questo richieda. Dal titolo è chiara la sensazione di abbandono all’altro che si prova nell’innamoramento, paragonata a una sorta di morte interiore ma serena, perché l’amore vero e reciproco è più forte di ogni paura e insicurezza.