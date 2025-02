Ferraratoday.it - 'Porte aperte alla Casa della comunità', l'Ausl illustra i diversi servizi

Leggi su Ferraratoday.it

Laapre leper presentare i nuoviattivi nei presidi sanitari e per conoscere meglio le stesse strutture di Ferrara e Copparo, non solo come punti di riferimento in cui trovare risposte puntuali ai bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, ma.