Livornotoday.it - Porta a Mare, torna il festival del cioccolato tra prodotti artigianali e show cooking

Leggi su Livornotoday.it

, dal 7 al 9 febbraio,ildel: una tre giorni a ingresso libero (dalle 9 alle 23) per tutti gli appassionati di questo alimento. Sarà possibile immergersi nel mondo delartigianale in tutte le sue forme e gusti, in un vero e proprio viaggio.