Ilfattoquotidiano.it - Pordenone, mensa della primaria al freddo. Scontro tra Comune e Pd. E i genitori si lamentano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anche amonta la polemica per il riscaldamento nelle scuole, in particolare per quello“Grigoletti” nel quartiere Roraigrande. Da giorni il segretario del circolo del Partito Democratico, Alessandro Genovesi, denuncia il fatto che i bambini siano costretti a pranzare con i cappotti mentre il vice sindaco Alberto Parigi con un comunicato ufficiale, in queste ore, ha smentito l’opposizione pur ammettendo il problema: “Proprio come accade nelle case di ognuno di noi – puntualizza Parigi – talvolta può succedere che si verifichi un guasto. Per sistemare quello al riscaldamentoci siamo già attivati e rassicuro tutti che, in questa struttura, attualmente è garantita la temperatura ideale per i bambini che vi pranzano, e nessuno di loro è costretto ad indossare giubbotti”.