Ilrestodelcarlino.it - Ponte chiuso, l’ira dei residenti: "Ora basta"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Disagi e proteste, a Sasso Marconi, per la prolungata chiusura al traffico veicolare dello storico e caratteristicodi Vizzano, costruito negli anni Trenta del secolo scorso proprio con lo scopo principale di collegare l’ampia zona agricola e collinare ad est del corso del Reno ed evitare ai(oggi un centinaio di persone) lunghi e scomodi percorsi alternativi. "Due anni fa è stato completamente. Poi è stato riaperto pochi mesi e dal 10 agosto sono stati piazzati questi cubi di cemento e il passaggio permesso solo a piedi o in bici ma impedito alle automobili – spiegano i–. Doveva essere per lo stretto tempo necessario per rifare l’assito e invece son ormai sei mesi che dobbiamo percorrere una media di venti chilometri in più ogni volta che dobbiamo portare i figli a scuola o a fare la spesa, e i lavori non sono neanche iniziati".