Pomeriggio 5, spari contro troupe di Myrta Merlino: ecco cos'è successo

Mercoledì 5 febbraio 2025,si troverà a trattare una vicenda che ha scosso non solo il programma, ma l'intera opinione pubblica: ladi5 è stata vittima dimentre indagava su un caso di maltrattamenti su minori a Paola, in provincia di Cosenza. L'inviato Vincenzo Urbano e il suo team si trovavano sul posto per seguire da vicino una delle storie più inquietanti degli ultimi tempi, quando sono stati bersaglio di colpi di arma da fuoco. Fortunatamente, nessuno dei membri dellaè rimasto ferito.La vicenda che lastava documentando riguarda due fratellini di 4 e 2 anni, ricoverati presso il reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale Annunziata di Cosenza con evidenti segni di percosse, fratture e lesioni. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Paola, sotto la guida del sostituto procuratore Michele Sessa, hanno rivelato uno scenario agghiacciante: i bambini sarebbero stati ripetutamente maltrattati dal compagno della madre, un uomo già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga.